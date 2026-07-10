T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Bursa İl, Kestel İlçe, AHMET VEFİK PAŞA Mahalle/Köy, 518 Ada, 26 Parsel, 2+Çatı Katı, 9 Nolu Dubleks Mesken, tam hissesi satılıktır. İmar ve Ruhsat Durumu Ahmet Vefik Paşa Mahallesi, 518 ada, 26 nolu parsel ile ilgili, 1 / 1000 ölçekli İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam, 4 Kat Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır. Proje Ruhsat Tarihi 27/02/2015 dir. Taşınmaz bitişik nizam inşa edilmiş tek bloktan oluşan bir binadadır. Bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup bodrum+zemin+2 normal+çatı kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Asansör bulunmamaktadır. Bina dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı, mantomalaı ve boyalı, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Taşınmaz bina girişinin sağ üst kısmına konumludur. Dubleks dairenin mimari projesine göre giriş katı antre-hol, 2 oda, salon+mutfak, banyo, lavabo-wc ve balkondan; çatı katı kat holü, 3 oda, banyo ve terastan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları sıvalı ve boyalı, açık mutfağın zemini seramik; salon ve odaların zemini laminant parke kaplı olup salonun tavanında kartonpiyer detayları vardır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerittir. Balkon ve terasın zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, lavabo+wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, klozet ve duşkabin vardır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer petekli olup balkonunda cam balkon kapama sistemi bulunmaktadır. Taşınmazın çatı katına antrede yer alan basamakları mermer kaplı merdiven ile ulaşılmaktadır. Taşınmazın net kullanım alanı yaklaşık 132,24 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 168,46 m² olarak hesaplanmıştır. Belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Kocataş Sokağa cephe, Bursa Caddesine 90 m ve Kestel Meydanına ise 140 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,46 km uzaklıktadır. Taşınmazın bedeli = 5.750.000,00 TL (Yalnız; Beş Milyon Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirasıdır.) Adresi : Ahmet Vefik Paşa Mah.Kocataş Sok. No:9 Tahsin Sevinç Apt. K:2 D:9 Kestel / BURSA Ana Taş. Yüzölçümü : 410,63 m², Arsa Payı: 62/410, KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı. ... KM ne Çevrilmiştir. AT Km ne Çevrilmiştir.