T.C. GAZİOSMANPAŞA 16. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2025/119 Esas

Karar No : 2026/187

İLAN

Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 04/05/2026 tarihli ilamı ile 10 Ay hapis ve 500,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verilen Adil ve Yeter oğlu, 01/09/2000 doğumlu, NUSRET TOPKARA tüm aramalara rağmen bulunamamış ve gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Dair ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya en yakın Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vererek istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilanen tebliğ olunur.09.07.2026