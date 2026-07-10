Турецкая Республика

7-ой Суд по семейным делам г. Измир

Извещение о назначении судебного заседания

Дело № : 2018 / 134 Истец : Озай Эрель-Идентификационный номер 34…..06Ответчица : Мелисса Эрель — (Гражданка Республики Татарстан)

Суть дела : Бракоразводный процесс

Дата процесса : 23/02/2018

Дата и время судебного

заседания : 22/10/2026-го г. в 09:50

В рамках рассматриваемого в нашем суде дела (развод по причине фактического расторжения основ брака (спорного)) между истцом Озаем Эрелем и ответчиком, Мелиссой Эрель;Суд установил, что извещение о судебном заседании, направленное ответчику Мелиссе Эрель по ее известному адресу, было возвращено, и поскольку она является гражданкой иностранного государства и ее адрес не зарегистрирован в системе MERNIS, направить ответчику извещение невозможно. В связи с этим суд принял решение известить ответчика о принятых судебных решениях и дате устного слушания путем публичного извещения. Дата слушания: Настоящим объявляется, что в случае неявки в суд в назначенный день 22/10/2026-го г. в 09:50 без уважительной причины, слушание будет проведено в ваше отсутствие и вы не сможете возразить против проводимых процессуальных действий. На данном завершительном судебном заседании будет проведено устное слушание. Если заседание будет отложено, новые повестки сторонам направляться не будут, и решение будет вынесено в ваше отсутствие в соответствии с положениями статьи 150. Настоящее объявление является извещением даты слушания. 29.06.2026

T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİ

İLAN

T.C. İZMİR 7. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO :2018/134 Esas

DAVACI : ÖZAY EREL-TC34...06

DAVALI : MELİSSA EREL -( TATARİSTAN CUMHURİYETİ UYRUKLU)

DAVA : Boşanma

DAVA TARİHİ : 23/02/2018

DURUŞMA TARİHİ : 22/10/2026 günü saat 09:50

Davacı , ÖZAY EREL ile Davalı , MELİSSA EREL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mahkememizce, Davalı , MELİSSA EREL'in bilinen adresine yapılan tebligatın iade döndüğü, yabancı uyruklu olduğundan mernis sisteminde kayıtlı adresinin bulunmadığından, davalıya tebligat yapılamamış, davalıya ara kararları ile tahkikat ve sözlü yargılamaduruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 22/10/2026 günü saat 09:50'de "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkemede hazır bulunmadığınız takdirde, duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilemeyeceği ve 150. Madde hükmü saklı kalmak kaydı ile yokluğunuzda hüküm verileceği" hususu duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.29/06/2026