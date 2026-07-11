T.C. ÇEŞME İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İzmir İl, Çeşme İlçe, GERMİYAN Mahalle/Köy, 145 Ada, 34 Parsel,

Açık tarif olarak; Germiyan merkezden güney yönden ilerlerken İzmir Çeşme Yolu üzerinde çeşme Wooda gelmeden sol kolda kalmaktadır. Özel araçlar ve toplu taşıma araçları ile ulaşım imkanı bulunmaktadır.Gayrimenkulün konumlu olduğu bölgede boş araziler ve çeşitli İşletmeler bulunmaktadır. . Değerleme konusu taşınmazın konumlu olduğu bölge, orta üst derece gelir grubuna hitap etmekte ve her türlü altyapı ve belediye hizmetlerinden faydalanabilmektedir. Çeşme ilçe merkezine 25 km mesafededir. Keşif günü itibariyle dava konusu parseller üzerinde;145 ada 34 parsel numaralı Parsel : Tarla vasıflı taşınmaz 2712,89 m2 büyüklüğünde olup üzerinde;710,07 m2 büyüklüğünde depo, 691,74 m2 büyüklüğünde buz fabrikası, 9,33 m2 büyüklüğünde jeneratör yapısı, 75,17 m2 büyüklüğünde ahşap bungalov (yemekhane) 55,78 m2 büyüklüğünde konteynır (personel yatakhanesi) 38,79 m2 güvenlik binası, olmak üzere toplam 1.580,88 m2 yapı bulunmaktadır.(Bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.),

Adresi : Germiyan Mahallesi 145 Ada 34 Parsel Çeşme / İZMİR

Yüzölçümü : 2.712,89 m2

İmar Durumu: Çeşme Belediye Başkanlığından alınan 24/03/2025 tarih ve E-97335617-115.99-130285 sayılı yazı ekindeki imar durum belgesine göre; Kıymet Takdirine konu olan

Germiyan Mahallesi, Merdivenlikuyu Mevkiinde bulunan 145 ada 34 ve 35 parsel numaralı tasınmazlar:

a) 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanı olarak planlanan alanda kaldığı, 5403 sayılı Toprak Koruma Kanunu kapsamında olduğundan İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün görüşü alınacaktır. b) İzmir 2 Nolu Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu'nun 24.12.2021 tarih ve 1416 sayılı Kararı eki paftada "Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı" olarak tescil edilen doğal sit alanında kaldığından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün görüşü alınacaktır. c) İçme ve Kullanma Suyu Uzun Mesafeli Koruma havzası içinde bulunduğundan İZSU Genel Müdürlüğünün görüşü alınacaktır. d) Karayolundan cephe aldığından Karayolları Genel Müdürlüğünden görüş alınacaktır.

e) İzmir Çeşme Kültür ve Turizm Merkezi içinde kaldığından Kültür ve Turizm Bakanlığının

görüşü alınacaktır. 1/25000 — 1/5000 Ölçekli NİP, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

bulunmamaktadır.

Kıymeti : 17.633.785,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Taşınmaz üzerinde 26/10/1967 tarih 756 yevmiye numaralı Etibank Genel Müdürlüğü Lehine Planda Görüldüğü Yerde Daimi İrtifak Hakkı beyanı bulunmaktadır.

Takyidattaki Gibidir.