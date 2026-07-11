İ L A N

T.C. İstanbul Anadolu 3. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/819 Esas

DAVALI : HÜSEYİN YILMAZ Karaosmanoğlu Köyü Taşlı Seki Mevki Hızlı Tren Şantiyesi No:45 Yerköy/ YOZGAT

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, duruşma zabıtları ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı vekili tarafından 24/11/2025 tarihli dava dilekçesinde özetle, müvekkilinin davalının öz kızı olduğunu, reşit ve öğrenci olduğunu, müvekkilin annesinin ve babasının derdest boşanma davasının olduğunu, müvekkilinin her öğrencinin olduğu gibi eğitim harç ve giderleri, barınma (il dışı), kırtasiye, yiyecek, giyecek, ulaşım, iletişim, sağlık, cep harçlığı vb. gibi zaruri ihtiyaçlarının bulunduğunu, enflasyon karşısında paranın alış gücünün sürekli azalması dikkate alındığında eğitim hayatını maddi bir destek olmaksızın sürdürmenin imkansız hale geldiğini, tüm bu sebeplerle davalıdan alınmak ve dava tarihinden başlatılmak üzere eğitimi devam ettiği sürece aylık net 20.000-TL, dava devam ederken tedbir nafakası, dava sonunda da yardım nafakası olarak hükmedilmesine, hükmolunan nafakaya her yıl bir önceki yılın TEFE-ÜFE ortalaması oranında artış uygulanmasına, vekalet ücreti ve yargılama giderinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizin 24/11/2025 tarihli tensip ara kararı uyarınca;

-Davalı tarafa HMK'nun 126, 127, 128, 129 maddelerine göre, davacı sayısından bir fazla düzenlenmiş cevap dilekçesini, ilk itirazlarını, delillerini, delil olarak gösterdiği belgeleri dilekçesine eklemek, delillerin hangi vakıanın delili olduğunu bildirmek, tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmak üzere dava dilekçesinin tebliğinden itibaren İKİ HAFTA süre verilmesine,

-Taraflara HMK 139.md şerhi içeren; Duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği, davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde tarafların dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi hâlinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarına karar verileceğine ilişkin husular ile duruşma tarihi bildirir davetiye tebliğine dair karar verilmiştir.

Mahkememizin 09/06/2026 tarihli celse ara kararı uyarınca;

-Davalı Hüseyin Yılmaz'a yapılan adres araştırmalarına rağmen ulaşılamadığı görülmekle, davalıya dava dilekçesinin ve ön inceleme davet tutanağı ve duruşma zabıtlarının Türkiye'de yayınlanan ulusal bir gazetede ilanen tebliğ yapılmasına, ilanen tebligat yapılabilmesi için ilan masraflarının davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden suç üstü ödeneğinden karşılanmasına,

-Davalıya gerekli tebliğ işlemleri yapıldıktan sonra, bir sonraki celsenin ön inceleme duruşması yapılacağı hususunun ihtarına, davacı tarafa ihtar edildi, davalıya işbu duruşma zaptının ilanen tebliğ yolu ile ihtarına dair karar verilmiştir.

HMKnın 122 ve 127 md. uyarınca 2 hafta kesin süre içinde HMKnın 129. md. niteliklere haiz dilekçe ile cevaplarınızı, usuli itirazlarınızı ve davacı tarafın delilleri size tebliğ edilmişse tüm delillerinizi yazılı olarak mahkememize bildirmeniz ve duruşma günü 13/10/2026 saat 11:20'de belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02508465