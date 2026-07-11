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T.C. İstanbul Anadolu 37. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2026/40 Esas

DAVALI : CHOLİ MOHAMMED RASHEED RASHEED Çankaya Mahallesi 4738. Sokak Ömer Hayta İşh. Sitesi Ömer Hayta İşhanı Blok No:2 No:8 Akdeniz/ MERSİN

Davacılar tarafından aleyhinize açılan İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce adres araştırması yapıldığı, yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, ara karar evrakı, istinaf başvuru dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Davacı tarafından aleyhine açılan İtirazın İptali (Vekalet Sözleşmesinden Kaynaklanan) istekli olup dava dilekçesinin tebliğinden itibaren HMK'nın 127. Maddesi uyarınca dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz hususu ile dava dilekçesi ve ara karar ile istinaf başvuru dilekçesi tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ: CHOLİ MOHAMMED RASHEED RASHEED Çankaya Mahallesi 4738. Sokak Ömer Hayta İşh. Sitesi Ömer Hayta İşhanı Blok No:2 No:8 Akdeniz/ MERSİN

EK: Dava dilekçesi, tensip tutanağı ve ara karar evrakı, istinaf başvuru dilekçesi

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