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ANTALYA 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/414

KARAR NO : 2026/75

Davacı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ile davalılar ALEKSANDR ANTOSKIN, ANATOLII AROSHENKO, DIMITRI KORSHUNOV, IVAN UKHOV, KONSTANTIN CHEBUCHAKOV, NIKITA IAROSHENKO, POLINA IASKOVAH arasında mahkememizde görülmekte olan Alacak davası sonucunda ;

Davalıların bildirilen adresine tebligat yapılamaması nedeni ile ilanen tebligat yapılmasına karar verilmekle;

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davacının davasının dava dilekçesi ve ıslah dilekçesi dikkate alınarak kabulü ile;

-2.020.669,58TL'nin haksız fiil tarihi olan 24/10/2021 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan alınıp davacıya verilmesine,

2-Karar harcı olan 138.031,93TL'nin davalılardan tahsiline,

3-Davacı tarafça bu dava nedeniyle yapılan 90.406,20TL yargılama giderinin davalılardan alınıp davacı tarafa verilmesine,

4-Vekille temsil edilen DAVACI yararına karar tarihinde yürürlükte olan AAÜT gereğince takdir edilen 300.893,74TL vekalet ücretinin DAVALILARDAN alınıp DAVACI tarafa verilmesine,

5-Artan gider avansının iadesi hususunda karar kesinleştiğinde karar verilmesine,

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, davalı tarafın yokluğunda gerekçeli kararın taraflara tebliğinden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 19/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02507935