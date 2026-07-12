İLAN

BURDUR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/219, KARAR NO : 2026/68

Davalı Dıana DADMEHR aleyhine açılan Alacak (Kurum Zararı Nedeniyle) davasında adresi tespit edilemeyen davalıya gerekçeli kararın ve davacı tarafın istinaf başvurusunun ilanen tebliği gerekmiştir.

Mahkememizin 25/03/2026 tarih 2025/219 E, 2026/68 K sayılı kararında;

Davanın kısmen KABULÜ ile,

1-)9.507,69-TL maddi tazminatın, ödeme tarihi olan 24/06/2025 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya VERİLMESİNE, fazlaya ilişkin istemin reddine,

2-)Davacı kurum harçtan muaf olduğundan 732,00TL başvuru harcı, 732,00TL peşin harcın davalıdan tahsili ile HAZİNEYE İRAT KAYDINA,

3-)Yargılamada yapılan e tebligat gideri 45,00TL, dosya ücreti 16,00TL, posta gideri 435,00TL, tebligat gideri 750,00TL, bilirkişi ücreti 4.000,00TL olmak üzere toplam 5.246,00TL yargılama giderinin davanın kabul-ret oranına göre hesap edilen 1.728,38TL'sinin davalıdan alınarak davacı kuruma verilmesine, kalan kısmın davacı üzerinde bırakılmasına,

4-)Davacı taraf kendisini bir vekil ile temsil ettirdiğinden A.A.Ü.T. 13/2 maddesi uyarınca hesaplanan 9.507,69-TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak, davacı tarafa verilmesine, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere karar verilmiş,

Mahkememiz hükmü, davacı tarafça 17/04/2026 tarihinde Tehiri icra talepli olarak istinaf edilmiş olup, istinaf dilekçesinde özetle, davada tazminat tutarının, karar tarihi yerine, haksız fiil tarihinin dikkate alınarak hüküm kurulmasının, 2330 sayılı Kanuna lafzına aykırılık teşkil ettiği, nakdi tazminat başvurusunun mâkul sürede yapıldığı, Komisyonun makûl sürede karar verdiği ve ödeme yaptığı, yapılan ödeme ile mahkemece hükmedilen miktar arasındaki fark nedeniyle, idarenin sorumlu tutulmasının hakkaniyete uygun olmadığı gözetilerek davamızın kabulüne karar verilmesi gerekirken kısmen kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup, bu nedenle istinaf incelemesi yapılarak bozulmasına karar verilmesi isteminde bulunmak gerektiği hususları,

İş bu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra 25/03/2026 tarih 2025/219 E, 2026/68 K sayılı gerekçeli kararın ve davacı vekilinin 17/04/2026 tarihli istinaf başvuru dilekçesinin Davalı Dıana DADMEHR'e tebliğ edilmiş sayılacağı İLANEN tebliğ olunur. 07/07/2026

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