İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

MUTFAK MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI ( 122 KALEM ) mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası (İKN) : 2026/1148263

1- İdarenin 1.1. Adı : İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI LEVAZIM VE AYNİYAT ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 1.2. Adresi : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Osmaniye Mah. Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No:5 Kat:4 34146 BAKIRKÖY/İSTANBUL 1.3. Telefon numarası : 02124494235 1.4. İhale dokümanının görülebileceği ve indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2- İhalenin

2.1. Tarih ve Saati : 04.08.2026 - 11:00 2.2. Yapılacağı (e-tekliflerin açılacağı) adres : İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası İhale İşleri Şube Müdürlüğü İhale Salonu Osmaniye Mahallesi Çobançeşme Koşuyolu Bulvarı No: 5 Kat: 4 Bakırköy/İSTANBUL

3- İhale konusu mal alımının

3.1. Adı : MUTFAK MALZEMELERİ ALIMI ( 122 KALEM ) 3.2. Niteliği, türü ve miktarı : 122 KalemAyrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 3.3. Yapılacağı/teslim edileceği yer : Mallar İdarenin İstanbul ili sınırları içerisinde göstereceği noktalara teslim edilecektir. 3.4. Süresi/teslim tarihi : Her bir kısmın İhtiyaç listesinde yer alan malların tamamı işe başlama tarihinden itibaren 60(ALTMIŞ) takvim günü içinde teslim edilecektir. Her bir kısmın İhtiyaç listesinde yer alan mallar tek partide teslim edilecektir. Teslimatlar 10:00-15:00 saatleri arasında yapılabilecektir. Ürünler, 80x120 cm ebatlarındaki plastik euro paletlerde teslim edilecektir. Ürünler, paletlerin yanlarından dışarı taşmayacak, yüksekliği ise paletle birlikte 150 cm'yi geçmeyecek şekilde ve streç film ile tamamen sarılarak paletlenecektir 3.5. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden gündür.

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:4.1.1. Teklif mektubu.4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.4.1.3. Geçici teminat.4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir. 4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi ve belgeler ile bunların taşıması gereken kriterler: Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin bilgi, belge veya kriter belirtilmemiştir.

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.6- İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 1. KISIM KAHVE VE ÇAY MAKİNLARI kısmında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.15- Diğer hususlar:Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02508308