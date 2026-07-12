T.C. IĞDIR 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/361 Esas

DAVALI : AREZOU PEIMANDAR KAYA SHAHRAK ERAM MANTAGE 7 NO:9 TABRİZ/İRAN

İ L A N

Davalı İran İslam Cumhuriyeti Uyruklu 06/02/1976 doğumlu, MAHDI ve Arezou kızı AREZOU PEIMANDAR KAYA'nın dava dilekçesinde bildirilen davetiyelerinin olumsuz döndüğü, davalının yurtdışı tebligat adresinin de tespit edilememesi üzerine, davalıya dava dilekçesinin özeti, tensip zaptının özeti, gazete ilan yolu ile tebliğine karar verilmekle, buna esas olmak üzere;

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; davalı ile davacının resmi nikah tarihleri 06/02/2024 olduğu, 2023 yılı Eylül ayında geleneksel adetlerle İran'da evlendiklerini, tarafların Iğdır'da yaşayan biri vesilesi ile tanışdıklarını, sosyal medya aracılığıyla görüştüklerini, fakat davalının Iğdır iline geldikten hemen sonra sorunlar çıkarmaya başladığını, davalının yaş farkından kaynaklı sorunlar çıkardığını, davalının davacının sürekli mal varlığını sorguladığını, davalının çocukları İran'da iken de annesi ve çocuklarını arayarak davacının kendisini dövdüğü şeklinde asılsız söylemlerde bulunduğunu, davalının her fırsatta İran'a gittiğini davalının davacıya dönmeyeceğini söylediğini davalının annesi ve diğer yakınlarının davacının telefonunu açmadığını beyan ederek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Davalı AREZOU PEIMANDAR KAYA'nın

İş bu ilanın, ilanen tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık kesin süre içende HMK.'nun 129.maddesindeki hususları taşıyan cevap dilekçesini sunması, delillerinin sunarak bildirmesi, ilk itirazlarını ileri sürmesi, aksi halde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamının inkar etmiş sayılacağı, yine tarafların delil olarak gösterdikleri belgeleri dilekçelerine ekleyerek sunmaları ile başka yerden getirilecek belgelere ilişkin gerekli bilgileri açıklamaları, bunları yapmadıkları takdirde, ancak ön inceleme duruşmasına davet edilmeleri amacıyla gönderilecek davetiyede belirtileceği üzere, bu konudaki eksiklikleri kendilerine tanınacak iki haftalık kesin süre içinde tamamlayabilecekleri, aksi halde bu delilden vazgeçmiş sayılacakları ve sonradan delil ibrazının Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 145. maddesi çerçevesinde sınırlı ve zorunlu hallerde mümkün olacağının bilinmesi,

Ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için bir gün tayin edilerek tarafların Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 147. maddesi gereği düzenlenen davetiye ile çağrılmalarına, tahkikat aşaması için taraflar davet edildikten sonra sözlü yargılama aşamasına geçileceği ve karar verileceği hususları;

Yukarıda İsim ve soy ismi yazılı davalı, AREZOU PEIMANDAR KAYA'ya; yukarıda yazılı dava dilekçesinin özetinin, tensip zaptının özetinin ve ön inceleme duruşma gününe ilişkin tensip zaptı özetinin ve ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02506266