T.C.

KONYA

4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/381

DAVALI : SARWAR MOHAMMAD (Mohammad ve Sıdıqa kızı, 01/01/1980 doğumlu, 99795771790 Yabancı Kimlik numaralı, Afganistan uyruklu)

Davacı NAZİYE MUHAMMAD tarafından davalı SARWAR MOHAMMAD aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizin 30/04/2026 tarih ve 2025/381 Esas, 2026/288 Karar sayılı kararı ile; tarafların TMK'nun 166/1. maddesi gereğince boşanmalarına, müşterek çocukların velayetlerinin davacı anneye verilmesine, çocuklarla baba arasında kişisel ilişki kurulmasına yer olmadığına, davacı lehine 45.000.TL vekalet ücretinin davalıdan alınarak davacıya verilmesine, alınması gereken harç toplamı 14.464,00.TL ile yargılama sırasında yapılan tebligat, basın ilan masrafları 34.086,00.TL olmak üzere toplam 35.550.TL yargılama giderinin davalıdan tahsili ile Hazineye irat kaydına, gerekçeli kararın tebliği yerine geçmek üzere ilan tarihinden itibaren 7. günün sonunda tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize verilecek veya başka yer mahkemesince havale alınarak mahkememize gönderilecek dilekçe ile Konya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere karar verildiği hususu ilanen tebliğ olunur.09/07/2026

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