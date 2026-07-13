İ L A N

ESKİŞEHİR 4. AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN

ESAS NO : 2025/261

Davacı Şengül AKSU'nun davalı Murat AKSU'ya karşı açtığı CHALON SUR SAONE Adli Mahkemesi'nin 13.06.2024 tarihli boşanma kararının tanınmasına dair tanıma ve tenfiz davasında; davalıya dava dilekçesi tebliğ edilememiş olup, 6100 s. HMK'nın 122. md. gereğince işbu ilan tarihinden 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğinden itibaren 2 hafta süre içinde davaya cevap verebileceği, cevap verilmediği taktirde davacının tüm iddialarını inkar etmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur.

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