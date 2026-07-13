T.C.

KIRŞEHİR

1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.15004184-2024/628-Ceza Dava Dosyası 09.07.2026

İ L A N

KIRŞEHİR 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2024/628 Esas - 2026/293 Karar sayılı ilamı ile sanık Azad OSMAN'ın üzerine atılı "Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak" suçunu işlediği sabit olduğundan eylemine uyan TCK'nun 226/3-2.cümlesi, 62, 52/2 ve 53/1 maddeleri uyarınca 1 YIL 8 AY HAPİS VE 200 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılması yönünde karar verildiği, şartların oluşması nedeniyle sanık hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (HAGB) kurumunun uygulanmasına karar verilmiştir.

Kararın sanığa tebliği için yapılan araştırmada Suriye uyruklu Şeho ve Hanife oğlu 29/01/2000 Aleppo doğumlu Azad OSMAN'ın adresine ulaşılamamış olup, kararın ilanen tebliğine karar verilmiş ve en son ilan tarihinden itibaren 2 hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve tebliğ tarihinden itibaren 2 hafta içinde mahkememize veya zabıt katibine yapılacak bir beyan üzerine tutanak tanzimi ile Ankara Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) nezdinde İSTİNAF edebileceği ilanen tebliğ olunur.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02509051