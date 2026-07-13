T.C.

ŞEREFLİKOÇHİSAR

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2024/320 Esas 02.07.2026

İLAN METNİ

HMK. 122. madde gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap verebileceğiniz HMK. 128. madde uyarınca, süresi içinde cevap dilekçesi vermediğiniz takdirde, dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağınız,

17.09.2026 günü saat: 10.10'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi takdirde yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve karşı tarafın sizin muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceğiniz yahut değiştirebileceğiniz,

Bilirkişi kurulu raporunda; dava konusu Aksaray ili, Sarıyahşi ilçesi, Merkez Mahallesi 3735 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin 81.443,20 TL olarak belirlendiği, rapora iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ilanen tebliğ olunur.

İLGİLİ KİŞİ : ATIL ATİLLA ÖZCAN - İSMET ve AYŞE oğlu 28/01/1968 doğumlu,

İLGİLİ KİŞİ : COŞAR ÇELİK - VELİ ve SUZAN oğlu 20/10/1963 doğumlu,

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