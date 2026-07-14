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ESKİŞEHİR 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1091 Esas

KARAR NO : 2025/650

Davacı SAMIRA FATHI aleyhine mahkememizde açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

Davacının davasının KABULÜNE;

1- JAVAD ve AZAMOL MOLOK'den olma, 09/01/1981 doğumlu (99660167598) davacı SAMIRA FATHI ile aynı hanede nüfusa kayıtlı ALI ve ROBABE'den olma 28/12/1974 doğumlu (99663167434) davalı FARZIN FAROKHPEY'nın tarafların 4721 s. TMK' nun 166/1. maddesi gereğince EVLİLİK BİRLİĞİNİN ORTAK HAYATI SÜRDÜRMELERİ KENDİLERİNDEN BEKLENMEYECEK DERECEDE TEMELİNDEN SARSILMIŞ OLMASI SEBEBİYLE BOŞANMALARINA

2-Müşterek çocuk Mohammadsan Farokhpey'in velayetinin davacı anneye bırakılmasına,

3-Tarafların müşterek çocuk ile baba arasında her ayın 1. Ve 3. Cumartesi günleri saat 10:00'dan 17:00'ye kadar, dini bayramların 2. günü saat 10:00'dan saat 17:00'ye kadar, babalar günü saat 09:00'dan aynı gün saat 20:00'e kadar görüşmeleri yoluyla 4721 s. TMK'nun 182/1. Maddesi gereğince kişisel ilişki kurulmasına,

TMK 182/2 hükmüne uygun olarak "kişisel ilişki düzenlemesinin gereklerinin yerine getirilmemesi durumunda çocuğun menfaatine aykırı olmamak kaydıyla velayetin değiştirilebileceğinin" ihtarına,

Davacı taraf adli yardımdan faydalandığından; 615,40 TL peşin harç, 615,40 TL başvurma harcı, 5.125 TL tebligat ve ATGV ücreti toplam 6.356 TL yargılama giderinin davalıdan alınarak HAZİNEYE İRAD KAYDINA,

Dair, tarafların yüzüne karşı kararın tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde, mahkememize verilecek dilekçe üzerine HMK 341 ve devamı maddeleri gereğince Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı. 01/10/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 16/04/2026

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