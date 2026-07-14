T.C. FETHİYE 6. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya no : 2025/759 Esas

Karar no : 2026/356

Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kabul Etmek veya Bulundurmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 12/05/2026 tarihli ilamı ile hakkında neticeten 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması nedeniyle denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilen Muharrem ve Eşe oğlu, 11/07/1989 doğumlu, Hakan Çobanoğlu tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir. 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin ilanen tebliğine, hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, ilan olunur. 10.07.2026

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