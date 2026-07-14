İ L A N

T.C. KÜTAHYA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

TEREKE NO : 2026/19 Tereke

Kütahya ili Aslanapa ilçesi Cumhuriyet Mah/köy, Cilt no 1, Aile sıra no: 28 sırada nüfusa kayıtlı 15/05/1981 doğumlu 01/07/2015 tarihinde vefat eden 53116327738 T.C. Nolu müteveffa FARUK YEDEKÇİ'nin mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından reddedilmiş olup, terekesinin tasfiyesi istenilmiş olmakla;

Kefalet sebebiyle alacaklılarıda dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç bir (1) ay içinde varsa belgeleri ile birlikte hakimliğimize müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 621. Maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. Maddesi uyarınca ilan olunur. 12/06/2026

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