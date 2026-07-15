İLÂN

ANTALYA 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Esas No : 2017/541

Karar No : 2023/608

Mahkememizin 15/05/2023 tarih ve 2017/541-2023/608 E.K. sayılı ilâmı ile sanık Murad ve Bonu oğlu, 1970 SEMERKENT doğumlu SANAMOY ESHMURODOVA hakkında, 11/06/2017 tarihinde işlediği iddia edilen 5607 sayılı Yasaya muhalefet suçu nedeniyle eylemlerine uyan 6455 Sayılı Yasa ile değişik 5607 Sayılı Yasanın 3/1 maddesi uyarınca sonuç olarak 10 AY HAPİS ve 20,00 TL ADLİ PARA CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA, hürriyeti bağlayıcı cezanın TCK'nin 51. maddesi uyarınca ERTELENMESİNE, TCK'nın 51/3 maddesi uyarınca 1 yıl süreyle herhangi bir yükümlülük yüklenmeksizin denetime tabi tutulmasına, suç konusu eşyaların 5607 Sayılı yasanın 13/1 maddesi delaletiyle 5237 Sayılı TCK'nun 54/4 maddesi gereğince müsaderesine, katılan gümrük idaresi kendisini vekille temsil ettiğinden 9.200,00 TL maktu vekalet ücretinin sanıktan alınarak katılan kuruma verilmesine, yapılan yargılama giderlerinin sanıktan tahsili ile hazineye gelir kaydına karar verilmiş olup, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ilgili karar yönünden İstinaf talebinde bulunmuştur.

Kararın ve İstinaf talebinin sanığın yargılama aşamasında tebliğe yarar açık adres bildirmemesi nedeniyle tebliğinin sağlanamadığı, yapılan araştırma neticesinde de yeni bir adres tespit edilemediği, TK'nin 35.maddesi kapsamında daha önce yapılmış bir tebligat bulunmadığı, anlaşıldığından kararın 7201 Sayılı Tebligat Kanunun 28. ve 29. maddeleri gereğince İLÂNEN TEBLİĞİNE, aynı yasanın 31. Maddesi gereğince hükmün ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren iki haftalık yasal süre içerisinde, bir dilekçe ile veya mahkeme zabıt katibine yapılacak sözlü başvurunun tutanağa geçirilmesi suretiyle istinaf yasa yoluna başvurabileceğine, aksi halde hükmün İstinaf incelemesine gönderilerek kesinleşeceği İLÂNEN TEBLİĞ OLUNUR.

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