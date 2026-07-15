İLAN

İSTANBUL 5. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/509 Esas

KARAR NO : 2026/196

Davacı ADILIA BEGLOVA TURANLI ile davalı OSMAN TURANLI arasında mahkememizde görülmekte olan tanıma tenfiz davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalı Osman Turanlı'ya gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiş olup mahkememizin 02/04/2026 tarihli kararı ile;

5718 Sayılı Yasanın 5. maddesi uyarınca yapılan inceleme sonucunda tanınması istenen karar içeriğinde Türk Kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil edecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Diğer yandan davacı tarafından yabancı mahkeme kararının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı ve onanmış tercümesi, ilâmın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı ile onanmış tercümesi ve apostil dosyaya eklenmiştir.

Tüm dosya kapsamına göre; tarafların boşanmalarına ilişkin Rusya Federasyonu Sankt-Petersburg şehri İlçe Mahkemesi'nin esas no 2-730/2025-146 sayılı, 10.06.2025 kesinleşme tarihli kararının 5718 sayılı yasanın Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkındaki kanunun 58. Maddesinde belirtilen tanıma şartlarının gerçekleştiği anlaşıldığından davanın kabulüne karar vermek gerekmiş aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Yukarıda Açıklanan nedenlerle

"1-Davacının DAVASININ KABULÜ ile; Van İli, Gevaş İlçesi, ORTA Mahallesi, Cilt:3 , Hane:35 , BSN:109 'de nüfusa kayıtlı, ARİKAN ve SAHİLA oğlu, BAKIRKÖY 11/07/1991 doğumlu, 23567649642 TC kimlik nolu, OSMAN TURANLİ ile, ALI ve GALINA'dan olma, 19/06/1995 doğumlu, RUSYA uyruklu 99910799418 Yabancı Kimlik No'lu ADİLİA BEGLOVA TURANLI nın BOŞANMALARINA ilişkin Rusya Federasyonu Sankt - Petersburg şehri 146 numaralı İlçe Mahkemesinin 2-730 / 2025 - 146 Esas numaralı 06.05.2025 tarihli, 10.06.2025 kesinleşme tarihli, ilamının Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku hakkında 5718 sayılı yasanın 58. Maddeleri uyarınca AYNEN TANINMASINA,"şeklinde TASHİHİNE

-Peşin alınan harcın maktu karar ve ilam harcından mahsubu ile bakiye 116,60 TL harcın davalıdan tahsili ile hazineye irad kaydına,

3-Davacı tarafça yapılan toplam 61.911,10 TL (başlangıçta yatırılan harç+ilan masrafları) yargılama giderinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

4-Davacı vekili için hüküm tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesi uyarınca belirlenmiş olan 45.000 TL maktu vekalet ücretinin davalıdan tahsili ile davacıya ödenmesine,

5-Davalı tarafça masraf yapılmadığından bu hususta karar verilmesine yer olmadığına,

6-Kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde talep halinde davacıya iadesine"şeklinde verilen karara karşı iş bu ilanın yayınlanmasından itibaren bir hafta sonra başlamak üzere iki hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesine istinaf edilmediği taktirde kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 02/06/2026

РЕСПУБЛИКА ТУРЦИЯ

г. СТАМБУЛ

5.-Й СЕМЕЙНЫЙ СУД СТАМБУЛА

Номер дела: 2025/509 по существу

Решение №: 2026/196

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В деле об признании и исполнении решения иностранного суда обязательств между истцом БЕГЛОВОЙ АДИЛИЯ ТУРАНЛИ и ответчиком (имя, фамилия) ОСМАНОМ ТУРАНЛИ, которое Фрассматривается в нашем суде, после открытого судебного заседания было принято следующее решение:

Османа Туранлы путем публичного объявления в соответствии с решением суда от 02.04.2026; Было принято решение о том, что мотивированное решение будет доведено до сведения ответчика

В результате проверки, проведенной в соответствии со статьей 5 соответствующего Закона № 5718, запрашиваемое решение не содержит положений, которые явно представляли бы собой нарушение турецкого побщественного порядка. С другой стороны, истец приложил к делу оригинал и заверенный перевод решения Финостранного суда, должным образом заверенный властями этой страны, письмо, подтверждающее вступление "решения в законную силу, заверенный перевод и апостиль, все должным образом заверенные властями этой Остраны.

На основании всего материала дела установлено, что условия для признания решения о разводе Санкт- Петербургского районного суда Российской Федерации по делу № 2-7/30/2025-146 от 10.06.2025 выполнены в Соответствии со статьей 58 Закона № 5718 о международном частном праве и процессуальном праве. Следовательно, дело необходимо принять к рассмотрению, и вынесено следующее решение.

PЕШЕНИЕ: по причинам, изложенным выше.

1.- Было принято решение ИСПРАВИТЬ постановление "Иск истца удовлетворить; и в связи с принятием иска - истцом, окружной суд № 146 Санкт-Петербурга, Российская Федерация, дело № 2-730/2025-146 от 06.05.2025, вынес решение о разводе Османа Туранли, зарегистрированного в реестре населения Турции, Ванская область, Эрайон Геваш, квартал Орта, том 3, дом 35, номер регистрации 109, сын отца Арикана и матери Сахилы, родившегося в Бакиркёе 11.07.1991, идентификационный номер Турецкой Республики 23567649642, с одной стороны, и Адилии Бегловой Туранли, дочери отца Али и матери Галины, родившейся 19.06.1995, гражданки России, идентификационный номер иностранца 99910799418, с другой стороны. Решение, датированное 10.06.2025 как окончательное, признается в соответствии со статьей 58 Закона № 5718 о международном частном праве и процессуальном праве." и ПРИЗНАТЬ РЕШЕНИЕ ИНОСТРАННОГО СУДА В ТАКОМ ВИДЕ, В КАКОМ ОНО ЕСТЬ.

2. Оставшиеся 116,60 турецких лир судебной пошлины, после вычета авансового платежа из фиксированной судебной пошлины, будут взысканы с ответчика и учтены в качестве дохода для казначейства.

3. Общая сумма судебных издержек в размере 61.911,10 турецких лир (первоначальный взнос; расходы на публикацию), понесенных истцом, будет взыскана с ответчика и выплачена истцу.

4. Фиксированный гонорар адвоката в размере 45.000 турецких лир, определенный в соответствии с минимальным графиком гонораров адвокатов, действующим на дату вынесения решения, будет взыскан сответчика и выплачен истцу.

5. Поскольку ответчик не понес никаких расходов, нет необходимости принимать решение по этому вопросу.

6. Решение, в котором указано: «Неиспользованный аванс на покрытие расходов будет возвращен истцу по его требованию после вступления решения в законную силу», вступит в законную силу, если в течение двух недель, начиная с одной недели после публикации настоящего объявления, в Апелляционный суд Стамбульского региона не будет подана апелляция. 02.06.2026 г.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02509260