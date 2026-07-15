Giriş Tarihi: 16.07.2026 00:00
İLAN
KONYA KARATAY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
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İŞİN ADI
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MUHAMMEN BEDEL
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GEÇİCİ TEMİNAT
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SON MÜRACAAT TARİHİ
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İHALE TARİHİ
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Selimsultan Mahallesi
Kat Karşılığı
İnşaat Yapım İşi
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6.500.000,00 TL
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195.000,00 TL
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29.07.2026
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29.07.2026
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Saat :15:00
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Saat :15:00
1-Tapunun İşgalaman Mahallesi 36414 ada, 1 parsel ve 36415 ada 1 parsel 6.500.000,00 TL muhammen bedelle 121 adet daire ve 7 adet dükkan karşılığı 195.000,00 TL geçici teminatla, KDV hariç ve aynı bedeller üzerinden vefa haklı olarak şartnamesi dahilinde 2886 sayılı kanunun 35-C maddesine göre açık teklif usulüyle ihaleye konulmuştur.
2-İhale, Konya Karatay Belediyesi Encümen Salonunda yapılacaktır.
3-İhale dosyası şartnamesi ve diğer evrakları, mesai saatleri içerisinde Karatay Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nde görülebilir.
İHALEYE KATILACAK OLANLARINDAN İSTENİLEN BELGELER
İlan olunur.
#ilan.gov.tr Basın No: ILN02508460