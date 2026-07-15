T.C.

BURSA

4. AİLE MAHKEMESİ

ESAS NO : 2025/673 Esas

İ L A N

Davacı ALEYNA NUR KUL ile Davalı SAMET KUL arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Mustafa ve Gülay oğlu, 04/10/1989 doğumlu, 344......20 T.C kimlik nolu davalı SAMET KUL'a tebligat yapılamadığından, "Belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan mahkememizde hazır bulunmadığınız takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiz, yokluğunuzda hüküm de verilebileceği, oturuma gelmediğiniz ve davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın HMK 150/1 maddesi uyarınca işlemden kaldırılacağı" ayrıca tahkikat duruşmasının 29/12/2026 günü saat 10:00'da yapılacağı hususları ÖN İNCELEME DURUŞMA ZAPTI - TAHKİKAT DURUŞMA GÜN VE SAATİ yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 10/07/2026

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