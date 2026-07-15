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T.C. ERZİNCAN 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/400 Esas

DAVACI : Mahir ULUÇINAR

DAVALILAR : 1-Nevzat ULUÇINAR

: 2-Zülal KUMMER

: 3-Ergün ULUÇİNAR (Erzincan İli, Kemah İlçesi, Uluçınar Köyü, Cilt No: 47 Aile Sıra No: 3 sırasında nüfusa kayıtlı)

Davacı tarafından aleyhinize açılan Vasiyetnamenin Tenfizi davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce adres tespiti yapılmaya çalışılmış, Adres araştırmasın da bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı Mahir Uluçınar tarafından davalılar Zekai, Ergün ve Nevzat Uluçınar aleyhine açılan vasiyetnamenin tenfizi davasında; muris Zeycan Uluçınar'ın Erzincan 2. Noterliğinin 07/10/2016 tarih ve 09622 yevmiye numaralı düzenleme şeklindeki vasiyetnamesinin tenfizi ile vasiyet konusu taşınmazdaki bağımsız bölümün davacı adına tesciline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

HMK.nun 122 -127. maddeleri gereği dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içinde davaya cevaplarınızı, ilk itirazlarınızı ve delillerinizi mahkememize bildirebileceğiniz hususu ilanen tebliğ olunur.

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