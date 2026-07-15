İ L A N

T.C. İSTANBUL 14. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

1.İLAN

Sayı : 2025/462 Esas 09.07.2026

Konu : gaiplik ilanı

GAİPLER: 1- NURİ

2- EMİN

VAKIFLAR İST 1.BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ile İSTANBUL DEFTERDARLIĞI MUHAKEMAT MÜDÜRLÜĞÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Vakıf Taşınmazı İddiasına Dayalı) davası nedeniyle;

İstanbul ili, Fatih ilçesi, Denizabdal Mahallesi, 1702 ada 47 parselde kayıtlı, 48,00 m² yüzölçümlü "arsa" vasıflı, taşınmazın 2/72 hisse maliki Emin, 2/72 hisse maliki Nuri'nin hayat ve mebadı hakkında bilgisi olanların ilan tarihine müteakip 6 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri hususu ilanen tebliğ olunur. 09.07.2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02510379