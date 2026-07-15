T.C.

KADİRLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/235 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

Kamulaştırmayı yapan davacı idare Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, 8A4541-Kozan Gazi DM-Ferhatlı ENH güzergahında bulunan Osmaniye ili Sumbas ilçesi Sıtır Mahallesi 140 ada 2 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için Mahkememize dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10.07.2026

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