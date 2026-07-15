T.C.

YALVAÇ

1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2021/883 Esas 02/06/2026

İ L A N

Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığının ihbarı üzerine açılan Yalvaç 1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2021/883 esas sayılı dosyasında Vasiyetnamenin Açılması davasında mahkememizde yapılan açık yargılamasında, mirasçılar Christopher Kemal Carswell ve Jessica Gülhan Carswell'e Gerekçeli Karar Evrakı ekli tebligatın yapılamadığı gibi tüm araştırmalara rağmen yeni adresi de tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla; 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28 ila 31. Maddeleri gereğince gazete ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra işbu Gerekçeli Karar Evrakının adı geçen mirasçılar Christopher Kemal Carswell ve Jessica Gülhan Carswell'e tebliğinin yapılmış sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 02/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02511180