ANTALYA VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

GAYRİMENKUL SATIŞ İHALE İLANI

MADDE 1. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER

Adı: Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü

Vergi Kimlik No: 9220035172

Adresi: Sinan Mahallesi, Atatürk Caddesi, No:1 Vakıf İşhanı, Muratpaşa/ ANTALYA

Telefon numarası: 0242 2441394

Faks numarası: 0242 2489644

e-mail:

İlgili personel: Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğü

İhalenin yapılacağı yer: İdare adresinde, Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü İhale Salonu

MADDE 2. İHALE KONUSU, İŞİN ADI, İHALE ŞEKLİ ve İHALE TARİHİ

2886 Devlet İhale Kanunu'nun 35/(a) Maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü Artırma İhalesi ile Taşınmaz Satışı

İŞİN ADI: Antalya İli Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesi 492 ada 2 nolu ve 495 ada 1 Nolu parsellerin Satışı

Ada Parsel, Parsel Alanı, Taşınmaz Niteliği, Satışa Konu Hisse Antalya İli Alanya İlçesi Okurcalar Mahallesinde bulunan, mülkiyeti mazbut "Sadrazam Kuyucu Murad Paşa Bin Abdüsselam Vakfı"na ait arsa vasıflı: 9.639,54 metrekarelik 492 ada 2 nolu parselin tamamı ile 2.238,02 metrekarelik 495 ada 1 nolu parselin tamamı birlikte satılacaktır. Muhammen Bedel(TL) 180.000.000,00TL (YüzseksenmilyonTürkLirası) Geçici Teminat (%3) 5.400.000,00TL (BeşmilyondörtyüzbinTürkLirası) Şartname Bedeli 20.000,00TL İHALE Tarihi ve Saati 31/07/2026 Cuma Günü Saat 11:00

MADDE 3. GEÇİCİ TEMİNAT

İstekliler, 2886 sayılı Kanunun 26. Maddesinde öngörülen değerler üzerinden geçici teminat sunacaktır. Geçici teminatın nakit olarak Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Antalya Şubesinde bulunan TR29 0021 0000 0003 5524 1000 02 İBAN nolu hesabına yatırılması gerekmektedir. Banka teminat mektubu sunulacak ise Şartname eki standart forma uygun olarak geçici teminat mektubunun 2886 sayılı Kanun kapsamında limit içi ve süresiz olması şarttır.

Geçici teminat makbuzu/dekontu ve teminat mektuplarında, teklif verilecek taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm bilgileri ve "Geçici Teminat" ibaresi yer alacaktır.

MADDE 4. İHALEYE KATILIMDA İSTEKLİLERDE ARANAN ŞARTLAR VE İHALEDE SUNULACAK BELGELER

İhaleye girecekler 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerdeki yazılı şartları taşımaları gerekir. 2886 sayılı ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ihaleye katılamaz.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda belirtilen niteliklere haiz olmak ve anılan Kanunda açıklanan biçimde; ihaleye iştirak etmek ve teklifte bulunmak zorunludur.

İhaleye girecekler aşağıda istenilen belgeleri 2886 sayılı Kanun'un 35(a) Kapalı Teklif İhale usulü formatında sunmak zorundadır. Bu belgelerle birlikte tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla göndereceklerin teklifinin ihale saatine kadar ihale komisyonuna ulaşmış olması şarttır. İhalede bizzat hazır bulunacak istekliler ise bu belgeleri sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (İhale Komisyonuna) teslim edecektirler. Telgraf, faks veya mail yoluyla yapılan müracaatlar geçersizdir.

İstenen bütün belgelerin aslı veya noter tasdikli suretinin olması veya aslının idarece görülerek tasdiklenmiş suretlerinin sunulması şarttır. Ayrıca muhtevasında geçerlilik süresi yazılı belgeler hariç diğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış olması gerekmektedir.

İstekliler, şartnamede verilen eklere uygun olarak aşağıda belirtilen belgeleri; İşin Adı, isteklinin adı, ünvanı/kaşesinin yer aldığı imzalamış oldukları kapalı zarf (Dış zarf) içerisinde sunacaktırlar.

Tebligat adresini belgeleyen İletişim Bilgi Formu (EK:1- Ortak girişimlerde tüm ortaklarca imzalanacaktır.)

Yer Gördü Formu (EK:2 - Ortak girişimlerde tüm ortaklarca imzalanacaktır.)

Taşınmaz Mal Satış Şartnamesi, (Şartnamenin her sayfası ve ekleri ihaleye iştirak eden/ortaklar tarafından imzalanmak zorundadır.)

Geçici Teminat makbuzu/dekontu, mektubu (EK:3) veya mal sandığı alındısı,

Şartname bedeli makbuzu/dekontu.

Tüzel kişi olması halinde; Ticaret Sicil Gazetesi, Faaliyet Belgesi ile İmza Sirküleri. Gerçek kişi olması halinde; noter tasdikli imza beyannamesi (Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı temin etmekle mükelleftir)

Tüzel kişi olması halinde; Tüzel Kişiliği temsil ve ilzama yetkili olduğuna dair yetki belgesi ve/veya varsa yetkilendirmeye ilişkin yetkili organ kararı, (Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı temin etmekle mükelleftir)

İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen ekli örneğe uygun noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (EK:4)

Vekaleten girecekler için Noterden düzenlemiş son üç aylık vekaletname örneği,

Teklif Mektubu (Yine dış zarf gibi üzeri doldurulmuş bir iç zarfın içinde sunulacak olan Şartname eki standart form EK:5'e uygun imzalı Teklif Mektubu)

İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (EK:6 - Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı temin etmekle mükelleftir)

Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair noter tasdikli taahhütname (EK:7.- Ortak girişimlerde tüm ortaklarca imzalanacaktır.)

MADDE 5. İHALE ŞARTNAMESİNİN GÖRÜLMESİ ve SATIN ALINMASI, İDARENİN YETKİSİ, VERGİ RESİM ve HARÇLAR, DİĞER HUSUSLAR

İhale dokümanının (şartnamesinin) satın alınması şarttır. İstekliler ihaleye ilişkin dökümanı/ ihale şartnamesini Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü Yatırım ve Emlak Şube Müdürlüğünde mesai saatleri içerisinde görebilir ve ayrıca www.vgm.gov.tr adresinden taşınmaz mal bilgilerine ulaşabilirler. Ancak ihaleye iştirak edecekler Taşınmaz Mal Satış Şartnamesini, bedelini Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğünün Vakıf Katılım Bankası Antalya Şubesinde bulunan TR29 0021 0000 0003 5524 1000 02 İBAN nolu hesabına yatırarak satın almak zorundadırlar. Şartname bedeli yatırılırken açıklama kısmında taşınmazın ada, parsel ve varsa bağımsız bölüm numarası ve "Şartname Bedeli" ibaresi belirtilecektir. Şartname bedeli geri ödenmez.

Komisyon başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.

Peşin ödenecek olan ihale bedeli ve ihale ile ilgili olarak her türlü vergi, resim, harçları ve diğer ihale giderlerini ödemek, alıcıya ait olup, tebliğ tarihini müteakip 15 gün içerisinde ödenecektir.

Taşınmaz KDV'den muaf olup, KDV alınmayacaktır.

Genel Müdürlüğe ve mazbut vakıflara ait taşınmazların tüm iş ve işlemleri, her türlü vergi, resim, harç ve kamu kurum ve kuruluşlarına ödenecek katılım payları ile değerli kâğıt ve işlem bedelinden istisnadır. İdaremiz ve mazbut vakıflar tapu işlemlerinde kendi payına düşen harçtan muaftır.

İhale şartnamesindeki zorunluluklara uyulmadığı veya son ödeme tarihinde tebliğde belirtilen ihale bedelinin ve masrafların tamamı ödenmediği takdirde , protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve teminat İdareye gelir kaydedilir . Ayrıca şahıs ve şirketler bir yıl süre ile tüm ihalelere katılmada yasaklı konuma gelir.

Hisseli taşınmazlarda hissedarların şufa hakkı bulunmaktadır.

İhaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte İdare serbesttir.

İLAN OLUNUR!

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