Giriş Tarihi: 17.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ADANA
GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2025/1026 ESAS
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1026 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, HAVRANİYE(GEÇİTLİ) Mahalle/Köy, 14881 Ada, 14 Parsel, narenciye bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1611/1888 hissesi satışa çıkarılacaktır. Kıymet takdirine konu olan parsel az eğimli, drenajsız ( yüzey drenajlı ), derin toprak profiline sahip, killi - tınlı toprak yapısında, asit baz tuzluluk problemleri bulunmayan sulanma imkanı bulunan Sulu Tarım Arazisi durumunda narenciye bahçesi vasfına sahiptir. Keşif günü yapılan incelemede taşınmazın kapama mandalina bahçesi durumunda olduğu görülmüştür.
Adresi : Geçitli Mahallesi 14881/14 Parsel Yüreğir/Adana
Yüzölçümü : 28.320,68 m2 Hisse: 1611/1888
İmar Durumu: Yok
Kıymeti : 12.082.790,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 25/06/2019 tarih ve13107 yevmiye numarası ile 3083 SK. 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Şerhi ile 25/07/2025 tarih 40896 yevmiye numarası ile Adana 3. İdare Mahkemesinin 2024/616E. Sayılı dosyasından yürütmeyi durdurma kararı beyanı işlenmiştir şerhi mevcuttur.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 14:59
13/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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