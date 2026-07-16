T.C. ADANA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Özellikleri : Adana İl, Yüreğir İlçe, HAVRANİYE(GEÇİTLİ) Mahalle/Köy, 14881 Ada, 14 Parsel, narenciye bahçesi Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın 1611/1888 hissesi satışa çıkarılacaktır. Kıymet takdirine konu olan parsel az eğimli, drenajsız ( yüzey drenajlı ), derin toprak profiline sahip, killi - tınlı toprak yapısında, asit baz tuzluluk problemleri bulunmayan sulanma imkanı bulunan Sulu Tarım Arazisi durumunda narenciye bahçesi vasfına sahiptir. Keşif günü yapılan incelemede taşınmazın kapama mandalina bahçesi durumunda olduğu görülmüştür. Adresi : Geçitli Mahallesi 14881/14 Parsel Yüreğir/Adana Yüzölçümü : 28.320,68 m2 Hisse: 1611/1888 İmar Durumu: Yok Kıymeti : 12.082.790,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: 25/06/2019 tarih ve13107 yevmiye numarası ile 3083 SK. 6. Maddesi gereğince kısıtlıdır. Şerhi ile 25/07/2025 tarih 40896 yevmiye numarası ile Adana 3. İdare Mahkemesinin 2024/616E. Sayılı dosyasından yürütmeyi durdurma kararı beyanı işlenmiştir şerhi mevcuttur.