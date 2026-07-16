İ L A N

T.C. ÇANKIRI 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2026/51 Esas

DAVALILAR : 1- Hasan YÜRÜR 250*****810 TC Kimlik Numaralı, Hasan oğlu, 13/02/1977 doğumlu,

2- SONAY YÖRÜR 330*****516 TC Kimlik Numaralı, Hasan kızı, 15/04/1974 Doğumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacılar dava dilekçesinde Çankırı İli, Merkez İlçesi, İnandık Köyü, Boruklu Yurt mevkii 101 Ada, 30 Parsel sayılı taşınmazın (18.955,20 m2'lik) sayılı taşınmazın davacıların miras payları oranında satışa karşılık gelen kısmının tapu kaydının davacılar adına (Miras payları oranında) tapu kaydının iptali ile davacılar adına tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

Davanın konusu üzerinde tarafların serbestçe tasarruf edebileceği, bu nedenle HMK'nun 313 md gereğince sulhe tabi olduğu anlaşılmakla, tarafların sulh için gerekli hazırlıkları yapmalarına, taraflara dilekçesinde gösterdiği, ancak henüz sunmadığı belgeleri mahkememize sunmaları, tanıklarının isim ve adreslerini mahkememize bildirmeleri ve başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilmesi amacıyla gereken açıklamaları yapmak üzere H.M.K.'nın 139/1-ç maddesi uyarınca davetiyenin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre verilmesine, bu hususların kesin süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacaklarının ihtarına, HMK'nun 139/1 maddesi uyarınca ön inceleme duruşmasının 15/10/2026 günü saat 09:55 'de yapılmasına, dair evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda HMK'nın 137, 138 ve 139. madde hükümleri uyarınca karar verildiği ilan olunur.

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