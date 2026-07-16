T.C.

KAHRAMANMARAŞ

8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/102 Esas 13.07.2026

İLAN

Davacı , MUSTAFA HORASAN ile Davalı , KAHRAMANMARAŞ DEFTERDARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, İsmailli Mahallesinde kain, Fen bilirkişisi Mustafa Dal'ın 31/12/2025 tarihli bilirkişi raporunda taşınmazın İsmailli Mahallesi 1101 parsel nolu taşınmazın Doğusunda, Kuzeyinde ve Güneyinde tapulama harici bırakılan yerler olduğu taşınmazın Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, İsmailli Mahallesinde kain, 194 ada 115 parsel olarak Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan toplamda 502.16 m2 yüz ölçümlü bahçe vasıflı taşınmazın, Mustafa Horasan adına tesciline karar verilmesini talep edilmiştir.

Dava edilen yer hakkında herhangi bir hak iddia eden var ise son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde Mahkememizin 2025/102 Esas sayılı dava dosyasına itiraz etmeleri hususu yasa gereği ilan olunur.

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