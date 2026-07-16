İ L A N

T.C.

AFYONKARAHİSAR

6. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/247 Esas

DAVALILAR : 1- BATI ATIK ENERJİ ÜRETİM NAKLİYE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

Davacı Doğuş Çay ve Gıda Maddeleri Üretim Pazarlama İthalat İhracat Anonim Şirketi tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adresinin yanmış ve yıkılmış olduğu gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü: 03/12/2026 günü saat: 09:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, belirlenen gün ve saatte duruşmaya gelmediğiniz veya gelip de davayı takip etmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve yokluğunuzda yargılamaya devam edilerek karar verileceği ilanen ihtar ve tebliğ olunur.

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