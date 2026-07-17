BAKIRKÖY 12. AİLE MAHKEMESİNDEN DUYURU / ANÚNCIO DO 12.º TRIBUNAL DE FAMÍLIA DE BAKIRKÖY

Número do processo: 2025 / 206

Na ação de divórcio por motivo de abalo fundamental da união conjugal, instaurada pelo autor Mahir Kanık contra a ré Reny Ferreira Da Silva, tendo em razão de não ser possível a citação da ré e não ter sido possível determinar o seu endereço, foi decidido que a petição inicial e o auto de audiência preliminar sejam citados por edital. Fica estabelecido que, no prazo de 2 semanas a contar da notificação, a ré poderá apresentar contestação, devendo na sua contestação indicar todos os fatos que sirvam para provar as suas alegações de defesa, informar os nomes e endereços das suas testemunhas, apresentar todas as provas que possua e, caso não possa apresentá-las, indicar de onde podem ser obtidas. A ré Reny Ferreira Da Silva, filha de Francisco e Clarice, nascida em 07/10/1977 em Recife-PE, de nacionalidade brasileira, portadora do número de CPF 93434545468, será considerada notificada ao final do 15º dia após a publicação deste edital. Este edital substitui a notificação da petição e do auto de audiência preliminar, sendo publicado para fins de citação.