T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOPHANE Mahalle/Köy, 409 Ada, 34 Parsel, Taşınmazın tapu kaydının beyanlar ... Adresi : Tophale Mahallesi Alanya / ANTALYA Yüzölçümü : 117,40 m2 İmar Durumu :Yok Kıymeti : 4.696.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, söz konusu taşınmazın, Alanya Kalesi l. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup '"Mevcut Statüsünü Sürdürecek Açık Alan" olarak planlandığı ayrıca l. derece sit alanında, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kaldığı ve sarnıç koruma kararları mevcut olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmında "Eski Eserdir" şerhi mevcuttur.