Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:00
T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOPHANE Mahalle/Köy, 409 Ada, 34 Parsel, Taşınmazın tapu kaydının beyanlar ...
Adresi : Tophale Mahallesi Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 117,40 m2
İmar Durumu :Yok
Kıymeti : 4.696.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, söz konusu taşınmazın, Alanya Kalesi l. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup '"Mevcut Statüsünü Sürdürecek Açık Alan" olarak planlandığı ayrıca l. derece sit alanında, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kaldığı ve sarnıç koruma kararları mevcut olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmında "Eski Eserdir" şerhi mevcuttur.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:47
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:47
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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:47
10/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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