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Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:00

T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

T.C. ALANYA 3. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, TOPHANE Mahalle/Köy, 409 Ada, 34 Parsel, Taşınmazın tapu kaydının beyanlar ...

Adresi : Tophale Mahallesi Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 117,40 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 4.696.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Alanya Belediyesi İmar Müdürlüğünde gerçekleştirilen incelemeler neticesinde, söz konusu taşınmazın, Alanya Kalesi l. Derece Arkeolojik, Kentsel, Tarihi ve Doğal Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalmakta olup '"Mevcut Statüsünü Sürdürecek Açık Alan" olarak planlandığı ayrıca l. derece sit alanında, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanında kaldığı ve sarnıç koruma kararları mevcut olduğu tespit edilmiştir. Taşınmazın tapu kaydının beyanlar kısmında "Eski Eserdir" şerhi mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 14/09/2026 - 13:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 13:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 12/10/2026 - 13:47

10/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02509816

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