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T.C. ANKARA 10. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/117 Esas

DAHİLİ DAVALI : ÜLKEM AKERMAN - 30205319744

Davacı MELİH TÜZÜN tarafından aleyhinize açılan Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar (Yönetim Planının İptali) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize bilirkişi raporu davetiye çıkarılmış olup adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Yurt dışı adresinize yapılan tebligatın da iade döndüğü anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 06/10/2026 günü saat: 10:33'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.