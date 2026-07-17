T.C. İSTANBUL 2. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas No : 2025/516

Karar No : 2026/211

İLANEN TEBLİĞ METNİ

Mahkememiz 2025/516 esas 2026/211 karar sayılı 21.05.2026 tarihli ilamıyla,

***845357** TC kimlik numaralı SSÇ Perihan YALÇIN'ın üzerine atılı hırsızlık suçundan TCK 142/2.h, 35, 31/2, 62, 50, 52 maddeleri gereğince 3.740 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, ***151585** TC kimlik numaralı Narin Sıla HAMAL'ın üzerine atılı hırsızlık suçundan TCK 142/2-h, 35, 31/3, 62, 50, 52 maddeleri gereğince 5.000 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, SSÇ Perihan Yalçın müdafii ve SSÇ Narin Sıla Hamal müdafii tarafından sunulan istinaf başvuru dilekçeleri ile istinaf kanun yoluna başvuruların yapıldığı,

Abdella Nassır ve Hasna Mohammed kızı, 2001 doğumlu müşteki JUHER ABDELLA NASSIR'ın dosyada mevcut adresine çıkartılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, müştekinin başka açık adresinin tespit edilemediği ve bu haliyle tebliğ imkansızlığı meydana geldiği anlaşılmakla;

7201 Sayılı Kanunun 28, 29 ve müteakip maddeleri gereğince, Mahkememiz 2025/516 esas 2026/211 karar sayılı hükmünün, SSÇ müdafileri tarafından karara karşı istinaf başvurusunda bulunulduğunun, kararın ve istinaf başvurularının tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde, müşteki Juher Abdella Nassır'ın mahkememiz kararına karşı istinaf başvurusunda bulunabileceği ve SSÇ müdafileri tarafından sunulan istinaf başvurularına karşı beyanda bulunabileceği hususlarının Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir Gazetede ve yine Türkiye Genelinde Yayın Yapan Bir İnternet Haber Sitesinde İLANEN TEBLİĞİNE,

İşbu ilanın gazetede ve Türkiye geneli yayın yapan bir internet haber sitesinde yayınlanmasından 2 hafta sonra tebliğ işlemi yapılmış sayılacağına,

İlan masrafının mahkeme masrafları ile birlikte dosya masrafına dahil edilmesine karar verilmekle, Mahkememiz hükmü İLAN OLUNUR. 15.07.2026