T.C. İSTANBUL 67. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

DOSYA NO: 2024/246 Esas

KARAR NO: 2026/316

Sanık LARBI DALLAL IZGHOUTI hakkında Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 15.05.2026 tarihli ilamı ile Bina veya Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Üzerinde Hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan ise 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş olup, Yahia ve Safia oğlu, 01/01/1957 Cezair doğumlu Sanık LARBI DALLAL IZGHOUTI ve Mohammad Alı ve Maryam oğlu 1957 İran doğumlu Müşteki SEYED MOHAMMADREZA BANIJAMALY'e tüm aramalara rağmen ulaşılamamış olup, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

Sanık LARBI DALLAL IZGHOUTI ve Müşteki SEYED MOHAMMADREZA BANIJAMALY'e tüm aramalara rağmen ulaşılamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliği yoluna gidilmesi gerekmekle;

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin YEREL (İSTANBUL) GAZETELERİNDEN BİRİNDE VE BİR İNTERNET SİTESİNDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,

3-Hükme karşı; tebliğ tarihinden itibaren iki haftalık süre içerisinde mahkememize verilecek dilekçe ya da tutanağa geçirilmek kaydıyla Zabıt Katibine beyanda bulunulmak suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabileceğine, istinaf kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceğine karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 16.07.2026

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