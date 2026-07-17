Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:00
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
2026/86 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/86 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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Özellikleri: İstanbul İl, Bayrampaşa İlçe, Sağmalcılar Mahalle, Metris Asfalt Üstü Mevkii, 16812 Parsel No, 24/240 Arsa Payı/Payda, 236,30 m² Ana Taş.Yüz Ölçümü, Ana Taş. Nit. Arsa, 1.Kat 5 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Daire Olan Taşınmazın Tamamı. Adresi : Yıldırım Mah. Ceberhan Sok. No:17-19 K:1 D:5 Bayrampaşa / İSTANBUL
Kıymeti : 8.400.000,00 TL KDV Oranı : %1
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 15:00
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 26/10/2026 - 15:00
Bitiş Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 15:00
14/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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