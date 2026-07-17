T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 51 Ada, 1 Parsel, Zemin kat ( 2 ) Nolu Bağımsız Bölüm Zemin kat 2 numaralı Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz, KONUT niteliklidir. Projesine üzerinde ve yerinde yapılan incelemede göre 90 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre; hol, salon, 2 oda, ütü odası, mutfak, balkon, banyo/tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde laminat kaplı olup, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır. Adresi : Tevfikbey Mah. Kumru Sok. Maviköşk Apt. No:27 Daire : 2 Küçükçekmece / İSTANBUL Yüzölçümü : 90 m2 Arsa Payı : 16/72 İmar Durumu: Var Kıymeti : 3.250.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.