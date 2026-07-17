Giriş Tarihi: 18.07.2026 00:00
T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ
2025/23136 TLMT.
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23136 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 51 Ada, 1 Parsel, Zemin kat ( 2 ) Nolu Bağımsız Bölüm
Zemin kat 2 numaralı Bağımsız Bölüm Özellikleri;
Taşınmaz, KONUT niteliklidir. Projesine üzerinde ve yerinde yapılan incelemede göre 90 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre; hol, salon, 2 oda, ütü odası, mutfak, balkon, banyo/tuvalet hacimlerinden
oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde laminat kaplı olup, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır.
Adresi : Tevfikbey Mah. Kumru Sok. Maviköşk Apt. No:27 Daire : 2 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 90 m2
Arsa Payı : 16/72
İmar Durumu: Var
Kıymeti : 3.250.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 13:55
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 13:55
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 13:55
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TAŞINMAZIN
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Özellikleri : İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, 51 Ada, 1 Parsel, Bodrum Kat ( 1 ) Nolu Bağımsız Bölüm
Bodrum kat 1 numaralı Bağımsız Bölüm Özellikleri;
Taşınmaz, KONUT niteliklidir. Projesine üzerinde ve yerinde yapılan incelemede göre 65 m2 brüt alanlıdır. Projesine göre; hol, salon, 2 oda, açık mutfak, banyo/tuvalet hacimlerinden oluşmaktadır. Giriş kapısı çelik, iç kapıları amerikan kapı, pencereleri pvc camlıdır. Yer kaplaması ıslak hacimlerde seramik, oda ve salon hacimlerinde laminat kaplı olup, duvarlar alçı sıva üzeri plastik boyalıdır. Banyoda, klozet, küvet, lavabo, mutfakta alt ve üst mutfak dolabı ve tezgah mevcuttur. Isınma doğalgaz kombi sistemi ile sağlanmaktadır
Adresi : Tevfik Bey Mah. Kumru Sok. Maviköşk Apt., No:27 Daire :1 Küçükçekmece / İSTANBUL
Yüzölçümü : 65 m2
Arsa Payı : 12/72
İmar Durumu: Var
Kıymeti : 2.750.000,00 TL
KDV Oranı : %20
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 09/09/2026 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 16/09/2026 - 14:59
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:59
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 14:59
13/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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