T.C. BAKIRKÖY 15. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2025/152 Esas 17.07.2026

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BAKIRKÖY 15 AİLE MAHKEMESİNDEN

Davacı , GULISTAN MUSTAFA ile Davalı , MUSTAFA MUSTAFA arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma davasının yargılaması sonunda;

Davanın kabulüne Suriye Arap Cumhuriyeti uyruklu, Halep doğumlu, Şeyh Ahmed ve İslim'den olma 25/05/1989 doğumlu 99302265118 Yabancı kimlik numaralı MUSTAFA MUSTAFA ile Hanıfı ile Fehıme'den olma 01/01/1994 doğumlu, 99419098098 yabancı kimlik numaralı GULISTAN MUSTAFA'nın T.M.K 'nun 166/1-2 maddesi uyarınca BOŞANMALARINA,2.687,40 TL eksik harç davalıdan tahsili ile hazineye gelir kaydına, davacı lehine 45.000,00 TL vekalet ücreti verilmesine karar verilmiştir.

Mahkememiz kararı davalıya diğer yasal yöntemlerle tebliğ edilemediğinden gazete ilanı ile tebliğine karar verilmiş olmakla;

İş bu kararın Davalı Mustafa Mustafa ye ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, davalının tebliğ edilmiş sayılma bu tarihinden itibaren iki hafta içinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İlgili Hukuk Dairesince incelenmek üzere karara karşı istinaf başvurusu yapabileceği, aksi takdirde süre sonunda kararın kesinleştirileceği hususları Davalı Mustafa Mustafa'ya ilanen tebliğ olunur.17/07/2026