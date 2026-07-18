T.C. İSTANBUL 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N

DOSYA NO : 2026/48 Esas

KARAR NO : 2026/261

Elde veya üstte taşınan eşyayı özel beceri ile almak suretiyle hırsızlık suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 14/05/2026 tarihli ilamı ile TCK.'nun 142/1-c-1. ve 142/2-b-2.maddeleri uyarınca sanıklar Rasim ve Hasnıja kızı, 12/01/2006 BOSNA HERSEK doğumlu, HAJRIJA HRUSTIC, Sulo ve Rabija kızı, 08/02/1973 BOSNA HERSEK doğumlu, HASNIJA HASANOVIC hakkında ayrı ayrı 4 yıl 2 ay hapis cezası ile infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık TCK 53/1-a,d,e ile velayet hak.vesayet veya kayımlık hizm.men.(alt soy) TCK 53/1-c mad.uyarınca cezalandırılmalarına karar verildiği, müşteki Rachid ve Saliha Assam oğlu, 1990 doğumlu, HOUSSAM EDDINE ABDELLI tüm aramalara rağmen bulunamamış, sanıklar ile müştekiye gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin BİR GAZETEDE, BİR İNTERNET HABER SİTESİ VE AYRICA BASIN İLAN KURUMU İLÂN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı kararın tebliğ edildiği günden itibaren iki haftalık yasal süre içinde mahkememize veya bulunulan yer mahkemesine bir dilekçe verilmesi veya zabıt katibine beyanda bulunulması bu beyanın da tutanağa geçirilmesi ve tutanağın hakime onaylattırılması suretiyle cezaevinde bulunanlar yönünden ceza infaz kurumuna verilecek dilekçe veya kurum memuruna beyanda bulunulması ve beyanın tutanağa geçirilmesi suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği İLAN OLUNUR. 17.07.2026