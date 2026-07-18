T.C. İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Sayı : 2025/171 Ort. Gid. Satış 13/07/2026 Konu : İlanen Tebligat Hissedar : Metin AŞA (TC:198******46) İLAN SAYIN METİN AŞA Bakırköy 4. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 17/12/2024 tarih, 2022/1487 Esas ve 2024/1778 karar sayılı ilamı ile mahkeme dosyası memurluğumuza ibraz edilmekle satış defterinin 2025/171 Ort. Gid. Satış esasına kaydı yapıldı. Satışa konu İstanbul İli, Fatih İlçesi, Uzun Yusuf Mah. 1426 ada 19 parselde kayıtlı 3. Kat 17 nolu bağımsız bölümde kayıtlı taşınmazda hisse payınız olduğu görülmüştür. Taşınmazların ihale tarihleri; Memurluğumuzun yukarıda yazılı satış dosyasında METİN AŞA'ya belirtilen tüm yurtiçi ve yurtdışı adreslerinden tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup, bu ilan METİN AŞA'ya Satış İlanı ve Satış Şartnamesi tebliği mahiyetindedir. İş bu yukarıda belirtilen hususların tamamı hissedar METİN AŞA'ya İLANEN TEBLİĞ OLUNUR. #ilan.gov.tr Basın No: ILN02512642