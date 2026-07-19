Örnek No:55*

T.C.

BURSA

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2026/23 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/23 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, ÖZLÜCE Mahalle/Köy, 2304 Ada, 2 Parsel, 8 Nolu Bağımsız Bölüm BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE ÖZETLE: Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 121,41 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 132,01 m² ve katlarının toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 150,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 4 oda, mutfak, kiler, antre-hol, banyo-wc, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında granit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duşakabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup site alanı çevresi ihata duvarı ile çevrili, içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanları bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 7-9 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanı ve bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Satışa iştirak edenlerin şartnameyi, Satış İlanını ve eklerini görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları ilan olunur. Adresi : Yüzüncüyıl Mahallesi, Av. Cengiz Göral Caddesi, Eslem Sitesi, No:56, İç Kapı No:8 Nilüfer / BURSA Yüzölçümü : 2.448,73 m2 Arsa Payı : 183/2925 İmar Durumu :1/1000 ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında, Emsal: 1.00 Konut Alanında kalmaktadır Kıymeti : 6.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur. Artırma Bilgileri 1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 29/09/2026 - 11:20 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:20 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bitiş Tarih ve Saati : 22/10/2026 - 11:20

16/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

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