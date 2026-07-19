T.C.

ÇARŞAMBA

4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

İLAN

DOSYA NO: 2026/104 Esas

DAVACI : HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DAVALI : ( İlanın Muhatabı) MUHİDDİN KONTRACI

Davacı vekili dava dilekçesi özetle; Samsun İli, Çarşamba İlçesi, Orta Mahallesinde bulunan 66 Ada 101 nolu taşınmazın paydaşı Muhiddin Kontracı için Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesinin 2012/1245 Esas ve 2013/1063 Kararı ile yönetim kayyımı ataması yapıldığını, daha sonra gerçekleştirilen kanun değişikliklerine istinaden verilen ek karar ile yönetim kayyımı olarak mahallin en büyük mal memuru olan Samsun Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü atandığını, her ne kadar Çarşamba Sulh Hukuk Mahkemesi 2011/1549 esas sayılı davasında kayyım ataması yapılan dava konusu taşınmaz için ortaklığın satış yolu ile giderilmesine karar verilmişse de taraflardan herhangi birinin talebi bulunmadığı gerekçesiyle satış işlemi yapılmadığını, bu nedenle Muhiddin Kontracı'nın gaipliğine, paydaşı olduğu taşınmazdaki hissesine karşılık gelen mülkiyetin ve tespit edilecek diğer malvarlığı değerlerinin Hazine adına tespit ve tesciline karar verilmesini talep etmiştir.

6100 S. H.M.K'Nnun 122/1. Maddesine göre, iş bu gazete ilanının tebliğinden itibaren iki hafta içinde aynı Kanunun 129. Maddesindeki hususları içerir şekilde cevap dilekçesi vermek suretiyle davaya cevap verebileceğiniz ve 21/01/2027 tarihinde saat 09.30'da duruşma gününde duruşmaya gelmediği veya takip etmediği takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, ilanın tebliğden itibaren İKİ HAFTALIK KESİN SÜRE içinde dilekçede gösterilen ancak henüz sunulmayan delilleri sunması veya başka yerden getirilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapması, verilen kesin süre içinde işlemlerin yapılmaması halinde O DELİLE DAYANMAKTAN VAZGEÇMİŞ SAYILACAĞI HUSUSU MUHİDDİN KONTRACI'YA işbu gazete ilanının yayımlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 30/06/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02512637