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T.C. ÇERKEZKÖY 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/715 Esas

DAVALI : MOHAMAD ALABSI 5858 Sok. No:33 D:1 Mersin Merkez/ MERSİN

Davacı tarafından aleyhinize açılan Velayet (Velayetin Düzenlenmesi (TMK M.182)) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

24/11/2026 günü saat 10:30'da yapılacak duruşmanın ön inceleme olarak yapılacağı, gelmediğiniz takdirde yokluğunuzda duruşma yapılabileceği, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda, gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği davetiyenin tebliğinden itibaren 2 haftalık kesin süre içinde gösterdiğiniz ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız, bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmemesi halinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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