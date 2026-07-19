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T.C. EDİRNE 2. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2025/506 Esas

DAVALI : ZEKİ SUBAŞI (Mümin ve Bahriye oğlu)TC:24319683174

ADRES: GRABENSTR. 167,47057 DUİSBURG/ALMANYA

Davacı Nejla Subaşı tarafından aleyhinize açılan Boşanma davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememize tebligata yarar açık adresiniz olarak bildirilen Grabenstr. 167,47057 Duisburg/Almanya adresinize dava dilekçesi ve tensip zaptı tebliği için davetiye çıkarılmış olup, bildirilen adreste tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından ön inceleme duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma Günü:24/09/2026 günü saat:10:35'de duruşmaya gelmediğiniz veya gelip davayı takip etmediğiniz takdirde dosyanın işlemden kaldırılacağı, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız, duruşmaya taraflardan birinin gelmesi,yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz, Davetiye tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçenizde gösterdiğiniz, ancak henüz sunmadığınız belgeleri mahkemeye sunmanız veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmanız,bu hususların verilen süre içinde yerine getirilmediğinde o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılacağınız hususu ve ön inceleme duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilan tarihinden itibaren 7 (Yedi) gün sonra tebligatın yapılmış sayılacağı ilan olunur.

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