Giriş Tarihi: 21.07.2026 00:00
Örnek No:55*
T.C.
ALANYA
1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2026/12 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
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1 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKDAM Mahalle/Köy, Kumaş Mevkii, 116 Ada, 5 Parsel, Tarla vasıflı taşınmazdır .
Adresi : Akdam Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 1.088,31 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı -----
Kıymeti : 2.395.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:04
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:04
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:04
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2 NO'LU TAŞINMAZIN
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Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKDAM Mahalle/Köy, Kumaş Mevkii, 116 Ada, 13 Parsel,Tarla vasıflı taşınmazdır .
Adresi : Akdam Mahallesi 116 Ada 13 Parsel Alanya / ANTALYA
Yüzölçümü : 3.747,81 m2
İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı ---
Kıymeti : 7.495.000,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
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Artırma Bilgileri
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1.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:05
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2.Artırma
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Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:05
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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 11:05
16/07/2026
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(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
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