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Giriş Tarihi: 21.07.2026 00:00

T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C.

ALANYA

1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2026/12 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKDAM Mahalle/Köy, Kumaş Mevkii, 116 Ada, 5 Parsel, Tarla vasıflı taşınmazdır .

Adresi : Akdam Mahallesi 116 Ada 5 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 1.088,31 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı -----

Kıymeti : 2.395.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 10:04

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 10:04

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Antalya İl, Alanya İlçe, AKDAM Mahalle/Köy, Kumaş Mevkii, 116 Ada, 13 Parsel,Tarla vasıflı taşınmazdır .

Adresi : Akdam Mahallesi 116 Ada 13 Parsel Alanya / ANTALYA

Yüzölçümü : 3.747,81 m2

İmar Durumu :Yok , İnşaat tarzı ---

Kıymeti : 7.495.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 15/10/2026 - 11:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/11/2026 - 11:05

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Bitiş Tarih ve Saati : 09/11/2026 - 11:05

16/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02512130

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T.C. ALANYA 1. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
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