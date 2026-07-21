                                                  KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI              

İ L A N

Kocasinan ilçesi Molu mahallesi 105 ada 229 parsel üzerinde bulunan Elektrik Enerjisi Üretim Tesisi İşletmeciliği ile 2. Etap Rehabilitasyon Alanının 3 yıllığına kiraya verilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37. Maddesi uyarınca ihale edilecektir.

1-İhale 04/08/2026 Salı günü saat 14.00'da Belediyemiz Encümen Salonunda yapılacaktır.

2-İhale katılımcılarından istenecek belgeler:

İştirakçilerin ihaleye katılabilmesi için verilecek kapalı teklif zarflarında aşağıda istenilen belgelerin bulundurulması zorunludur:

1- İhaleye katılacak olanlarda aşağıdaki şartlar hususen aranacak olup, tevsiki istenecektir:

a-5 Megawatt kurulu güce sahip lisanslı kojenerasyon tesisini işletiyor olduğunu belgelemek.

2- İhaleye katılacak olanlardan istenecek belgeler:

a-2886 sayılı kanunun 37. maddesi gereğince hazırlanacak Teklif Mektubu

b- Gerçek kişilerde ikametgâh ilmühaberi ve noter tasdikli imza beyannamesi ( üzerinde imza örneklerinin bulunduğu yeni alınan T.C. Kimlik Kartı, Pasaport vb. resmi kimliklerin ibrazı halinde imza beyannamesi istenmeyecektir. ), tüzel kişilerde ise bağlı oldukları oda kaydı.

c- Tüzel kişiliklerde noter tasdikli imza sirküleri.

ç- Vekaleten katılınması halinde noter tasdikli vekaletname.

d-2886 sayılı kanundan dolayı ihaleye katılma cezası almadığına dair yazılı taahhütname.

e- Geçici Teminat makbuzu veya teminat mektubu veya Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler. (Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları süresiz, Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde ana paraya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

f-Şartname bedeli 20.000,00.-TL olup, bu bedelin yatırıldığına dair Belediye makbuzunun ibraz edilmesi.

g-Ortak girişim olması halinde, Ortak Girişim Beyannamesi (İhalenin ortak girişim üzerinde kalması halinde Ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri için (b), (c), (d) bentlerinde belirtilen belgelerin verilmesi gerekmektedir.)

3-Konu ile ilgili ihale şartnamesi ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Daire Başkanlığı Gelir Şube Müdürlüğü'nden temin edilebilir.

4-Son müracaat tarihi 04/08/2026 Salı günü ihale saatinden evvel olup, müracaatlar Belediyemiz Encümen Başkanlığı'nın (İhale Komisyonu) sekretarya görevini yapan Kararlar Şube Müdürlüğü kalemine yapılacaktır.

Keyfiyet ilanen duyurulur.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kdv Hariç 3 Yıllık

Mevkii Ada-Parsel Muhammen Bedel Geçici Teminat Açıklama :

Kocasinan İlçesi 105 ada 229 parsel 40.500.000,00-TL 1.215.000,00-TL Tesis İşletmeciliği

Molu Mah.

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