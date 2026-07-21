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KÜÇÜKÇEKMECE 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2021/126 Esas

KARAR NO : 2024/303

Davalı müteveffa Metin Ercan'ın mirasçısı olarak dosyaya dahil edildiğinizden dolayı;

HÜKÜM :

1-El Atmanın Önlenmesi talebinin Kabulü ile ; davalıların Müdahalesinin Mennine ve taşkın yapının yıkılarak eski hale iadesine,

2-Davanın Kısmen KABULÜNE, 18.952,33 TL ecrimisil bedelinin 24/02/2015 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müteselsilen tahsili ile davacı Ali Büyük 'e verilmesine,

3- Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken ecrimisil alacağı yönünden hesaplanan 1.294,63 TL harcın davacıdan peşin alınan 85,39 TL harç ve 344,00 TL tamamlama harcı olmak üzere toplam 429,39‬ TL harçtan mahsubu ile bakiye 865,24‬ TL nispi ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

4-Harçlar Kanunu uyarınca alınması gereken men'i müdahale yönünden hesaplanan 19.348,12 TL harcın davacıdan alınan 3.819,83 TL tamamlama harcından mahsubu ile bakiye 15.528,29‬ TL nispi ilam harcının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile hazineye gelir kaydına,

5-Bu dava için davacı Ali Büyük tarafından ecrimisil alacağı için yatırılan toplam 429,39‬ TL harcın davalılardan alınarak davacı Ali Büyük'e verilmesine,

6-Bu dava için davacı Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından men'i müdahale talebi için yatırılan toplam 3.819,83‬ TL harcın davalılardan alınarak davacı Başakşehir Belediye Başkanlığı'na verilmesine,

7-Davacılar tarafından yapılan 419,90 TL keşif harcı, 1.800,00 TL bilirkişi ücreti, 160,00 TL araç ücreti, 2.500,00 TL bilirkişi ölçüm ücreti ve 1.475,00 TL tebligat ve posta masrafı olmak üzere toplam 6.354,9‬0 TL'nin davalılardan alınarak davacılara verilmesine,

9-Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca hesaplanan 48.350,77 TL vekalet ücretinin davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacılara verilmesine,

Dair, davacı vekillerinin yüzüne karşı , davalının yokluğunda , kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içinde İstinaf yolu açık olmak üzere verilen karar açıkca okunup usulen anlatıldı. Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 10/07/2026

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02513783