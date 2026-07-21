İ L A N

T.C. ESKİŞEHİR 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2022/384

KARAR NO : 2026/390

Davacı HAMZA KEÇE tarafından, davalı Federal Almanya uyruklu KİM CHRİSTOPHERSEN aleyhine açılan Boşanma davasına ilişkin davalının adresine ulaşılamadığı, hiçbir şekilde tebligat yapılamadığı, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın davalıya ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizin 30/06/2026 tarihli gerekçeli kararında "DAVANIN KABULÜ İLE TARAFLARIN 4271 S. TMK'nun 166/1. Maddesi gereğince evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle BOŞANMALARINA, kararın tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesine istinaf kanun yolu açık olmak üzere" karar verilmiştir. İş bu ilanın ilan tarihinden sonra davalıya 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı hususu ihtar ve tebliğ olunduğu,

Tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

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