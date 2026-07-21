Haberler Resmi İlan Haberleri T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Giriş Tarihi: 22.07.2026 00:00

T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Örnek No:55*

T.C.

İSTANBUL

GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

2025/1867 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1867 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : İstanbul İl, Kağıthane İlçe, Talatpaşa Mah. 4442 Ada 9 Parsel, 180000/123904200 Arsa Pay/Payda, 4.130,14 m² Ana Taş. Yüzölçüm, Ana Taş. Nit. Arsa, A Blok 1.Normal Kat 28 Nolu Bağımsız Bölüm Nit. Konut Olan Taş. Tamamı.

Adresi : Talatpaşa Mah. Keskingil Cad. No:65 Mari Vadi Evleri A Blok 1.Normal Kat 28 Bb Kağıthane / İSTANBUL

Kıymeti : 6.250.000,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/10/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/10/2026 - 14:50

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:50

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:50

17/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

#ilan.gov.tr Basın No: ILN02514281

ARKADAŞINA GÖNDER
T.C. İSTANBUL GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA