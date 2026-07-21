T.C.

KARABÜK 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/509 Esas

İ L A N

DAVACI : ŞAHİN DEMİR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ -

DAVA : Ortaklığın Giderilmesi

DAVALI : Fatma Çoban WEBB - (T.C.62035453244)- Hüseyin Zeki ve Adalet 'den olma, 18/12/1967 dogumlu, Karabük ili, Merkez, Bulak Köyü nüfusuna kayıtlı

Davacı dava dilekçesi ile Karabük ili, Merkez, 5000 Evler Bahçelievler Mahallesi 1575 Ada 1 Parsel sayılı taşınmazın satış suretiyle ortaklığının giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir.

Mahkemece davalı Fatma Çoban WEBB'in adresine tebligat yapılamamıştır. Bu nedenle ön inceleme duruşma gününün HMK nun 122. maddesi gereğince ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Ön inceleme duruşma gününün HMK nun 122. maddesi davalıya tebliğine, Karabük 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 10/11/2026 günü saat: 09.00 'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur. 17/07/2026

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